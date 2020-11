Die Quoten nahmen zum Staffel-Ende noch mal Fahrt auf! In den letzten Wochen flimmerte Das Sommerhaus der Stars über Deutschlands Fernsehbildschirme – und endete am vergangenen Sonntag mit dem Finale und der großen Sommerhaus-Reunion. Zwischendurch waren die Quoten des Reality-TV-Formats in den Keller gerutscht. Der Grund: Für viele Fans war das Verhalten der diesjährigen Teilnehmer zu heftig! Pünktlich zum Finale schalteten aber doch wieder mehr Zuschauer beim Sommerhaus ein!

Laut DWDL lag der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 13,8 Prozent. Damit gingen die Einschaltquoten im Vergleich zur Vorwoche leicht in die Höhe. Insgesamt schauten sich das Ende der diesjährigen Sommerhaus-Staffel 2,42 Millionen Zuschauer an. Kurz vor dem Finale hatte die Show mit einem Marktanteil von lediglich 12,8 Prozent zuvor ihren tiefsten Wert der gesamten Staffel erreicht.

Wer wohl den Erfolg der Sendung nicht anzweifelte, dürfte Kandidat Andrej Mangold (33) sein. Im Sommerhaus fiel der Ex-Bachelor mit seiner Partnerin Jennifer Lange (27) vor allem damit auf, gegen seine Verflossene Evanthia Benetatou (28) Stimmung zu machen. Anstatt sich für sein Verhalten zu entschuldigen, begründete er dieses beim großen Wiedersehen mit den benötigten Einschaltquoten. "Am Ende des Tages ist es eine Show, es geht um Quoten. Die Quoten haben wir, glaube ich, alle gebracht", gab er zu verstehen.

