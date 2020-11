War es etwa abzusehen, dass sich so viele Frauen für Bauer Patrick interessieren? Der Junglandwirt aus Baden-Württemberg versucht aktuell bei Bauer sucht Frau die große Liebe zu finden – und stellte mit seiner Teilnahme sogar einen Rekord auf: Denn in 16 Staffeln der Kuppelshow haben sich noch nie so viele Frauen auf einen Bauern beworben. Für die einstige Hofdame Christa Haberl (44) ist das allerdings keine große Überraschung!

Die Nageldesignerin nahm 2017 selbst an dem Reality-TV teil. Nun erklärte sie gegenüber Promiflash: "Ich kann verstehen, dass Patrick so viele Zuschriften bekommen hat, er ist ein hübscher, junger und knackiger Bauer." Sie erzählte sogar, dass sie, wenn sie noch 20 Jahre jünger wäre, sich womöglich auch auf den Studenten beworben hätte.

Für Christa hat es mit der ewigen Liebe in dem Format damals nicht geklappt. Ihre Beziehung mit dem Bauern Klaus Jürgen ging nur wenige Monate nach den Dreharbeiten in die Brüche, weil sie in einigen Dingen zu unterschiedliche Ansichten gehabt hätten. "Sie hat mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt zwecks Kind und heiraten. Das ging mir einfach zu schnell", erklärte der Milchviehalter kurz nach dem Liebes-Aus im RTL-Interview.

