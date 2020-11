Luca Hänni (26) und Christina Luft (30) machen sich Gedanken über ihre gemeinsame Zukunft. Seit Juli sind die beiden offiziell ein Paar und zeigen das auch deutlich im Netz. Eine gemeinsame Wohnung haben die beiden aber noch nicht. Da der 26-Jährige aus der Schweiz stammt und die Tänzerin aus Deutschland, kam nun jedoch eine wichtige Frage für das Paar auf: Wo und wie verbringen sie die nächsten Wochen während des Lockdowns?

In einem Livestream auf Instagram verrieten Luca und Christina nun – sie bleiben zusammen: "Die Wahl ist auf Köln gefallen." Dort befindet sich der Sänger bereits, da er dort in den nächsten Wochen bei einer Fernsehproduktion mitarbeiten werde. Im Video erzählte er: "Bis Weihnachten bin ich hier." Christina sei sehr froh darüber, betonte sie lachend. Doch auch Luca ist keineswegs enttäuscht, sondern freut sich, die Zeit gemeinsam mit seiner Freundin in Deutschland verbringen zu können.

Der DSDS-Gewinner von 2012 soll sein ganzes Equipment bereits mit in die Wohnung von Christina genommen haben, um auch in Köln Musik machen zu können. Da sein Material nun auf dem Tisch aufgebaut ist, essen die beiden auf dem Sofa. Das scheint für das Paar aber alles kein Problem zu sein, denn für sie sei es das Wichtigste, zusammenzubleiben.

Instagram / christinaluft Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Juni 2020

