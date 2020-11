Wie dekadent wird wohl die Hochzeit von Gwen Stefani (51) und Blake Shelton (44)? Erst Ende Oktober machten die beiden berühmten Sänger öffentlich, dass sie sich verlobt haben. Stolz hatte die Powerblondine ihren Verlobungsring in die Kamera gehalten. Wenn es nach den baldigen Eheleuten geht, sollen die Hochzeitsglocken so schnell wie möglich läuten. Ein Insider erklärte nun, wann und wie genau das aussehen wird!

Eine Quelle packte im Gespräch mit Hollywood Life aus, was die genauen Pläne des Brautpaares sind. Das Ziel von Gwen und Blake sei es, erst nach der Gesundheitskrise vor den Altar zu treten, damit all ihre Liebsten dabei sein können. "Die Planung ist bereits in vollem Gange und sie träumen davon, dass es bis Ende 2021 soweit sein wird, wenn die aktuelle Situation hoffentlich überstanden oder wenigstens im Griff ist", plauderte der Insider aus. Sollte die Krise noch andauern, werde sich das Paar trotzdem das Jawort geben.

Die Party an sich sollen Gwen und Blake sehr familiär halten wollen. Vor allem die Kinder der ehemaligen No Doubt-Frontfrau Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6) sollen bei der Zeremonie "eine große Rolle" spielen. Wie das genau aussehen wird, bleibt vorerst noch ein Geheimnis.

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton

Anzeige

Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de