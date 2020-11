Bei Giulia Siegel (45) hat Benjamin Coors offenbar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen! Frisch bei Temptation Island V.I.P. angekommen waren sich die DJane und ihr Partner Ludwig Heer (39) einig: Der 37-Jährige ist der attraktivste unter den Verführern. Darum hatte die Blondine auch das erste Date mit ihm. Doch als sie ihn erneut zu einem Rendezvous treffen sollte, lehnte Giulia dankend ab. Promiflash verriet sie, warum.

"Ich hatte ja das erste Date mit ihm gehabt und das Gespräch war ein bisschen zäh, weil egal, was ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, 'Erzähle ich dir beim nächsten Mal'", erklärte sie gegenüber Promiflash. Ihre Unterhaltung sei einfach nicht flüssig und dementsprechend anstrengend für sie gewesen. Aber auch wenn sich Giulia mit ihrer Entscheidung gegen Benjamin sicher war, fiel es ihr alles andere als leicht, ihm das auch mitzuteilen: "Das war für mich das Allerschlimmste. Mir war so schlecht, bevor ich ihm da den Korb gegeben habe, dass ich dreimal im Interview dachte, ich muss mich übergeben."

Und wie hat der Herforder die Abfuhr empfunden? "In meiner Männlichkeit hat mich das nicht gekränkt", stellte er klar. Trotzdem fand er Giulias Verhalten offenbar alles andere als korrekt. "Sie hat es so darstellen wollen, als ob ich der erste Korb in ihren 46 Lebensjahren gewesen sei. Im Nachgang sind mir dann noch weitere Bemerkungen zu meiner Person mitgeteilt worden. Diese zielten auf meine Männlichkeit ab", erklärte er.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel, DJane

Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Benjamin Coors

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de