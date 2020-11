Daniela Büchner (42) hat es gerade nicht leicht. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin gedachte erst vor wenigen Tagen ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49). Er verlor vor zwei Jahren den Kampf gegen den Lungenkrebs und hätte Ende Oktober eigentlich seinen 51. Geburtstag gefeiert. Nun wird die fünffache Mutter an einen weiteren schweren Verlust erinnert – den von ihrem ersten Ehemann Yilmaz Karabas. Denn er verstarb vor elf Jahren.

Weil dieser Tag für Danni "nicht so ein schöner Tag" sei, lasse sie es heute etwas ruhiger angehen, erklärt sie in ihren Instagram-Stories. Trotz des Todestags ihrer Jugendliebe, mit der sie von 1999 bis 2007 verheiratet war, wolle die Wahlmallorquinerin "das Beste daraus machen". Vor allem für ihre drei ältesten Kids Jada, Joelina und Volkan wolle die Ex-Dschungelcamperin positiv bleiben, da sie am 4. November 2009 ihren Vater verloren hatten. "Die zwei Engel da oben werden sich schon treffen und sich gut unterhalten", erzählt sie und spielt damit auf ihre zwei Partner Yilmaz und Jens an – Letzterer hat in knapp zwei Wochen seinen zweiten Todestag.

Vielleicht helfen Danni aber in diesem Jahr nicht nur ihre Kinder dabei, den traurigen November zu verkraften, sondern auch ihr neuer Partner. Denn die Café-Inhaberin scheint frisch verliebt zu sein: "Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert", verrät sie lediglich.

