Kanye West (43) gibt trotz aktueller Wahlniederlage nicht auf. Der Rapper offenbarte, bei den US-Wahlen in diesem Jahr zum ersten Mal in seinem Leben abgestimmt zu haben. Er gab bekannt, dass sein Kreuz "für jemanden ist, dem ich wirklich vertraue ... mir". Das taten ihm jedoch anscheinend nicht viele gleich. Im Netz hat der Musiker nun seine Niederlage gegen seine Gegner Donald Trump (74) und Joe Biden (77) anerkannt. Gleichzeitig machte er eine Ankündigung publik: Kanye möchte auch 2024 für das Präsidentenamt kandidieren.

Auf Twitter hat der US-Amerikaner nun einen Beitrag mit den Worten “Welp Kanye 2024" veröffentlicht. Der 43-Jährige plant also, sich trotz Wahlniederlage erneut als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen. Auf dem Bild steht Kanye vor einer Karte der USA, auf der die rot und blau markierten Wahlergebnisse in den Staaten zu sehen sind. Schon davor hat er zahlreiche Videos gepostet, in denen der 43-Jährige zeigt, wie er seinen Stimmzettel in einem Wahllokal in Wyoming ausfüllt. Doch hat auch seine Frau Kim Kardashian (40) ihr Kreuz für den Musiker gesetzt?

Auf ihrem Social-Media-Profil hat das Model seine Fans ermutigt, ihre Stimmzettel für die Präsidentschaftswahlen abzugeben. Dabei erwähnte sie jedoch nicht den Wahlkampf ihres Mannes. Dafür likte die 40-Jährige unter anderem Kid Cudis (36) Tweet, in dem er schrieb: "Stimmt für Biden ab." Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Ehefrau von Kanye nicht für ihn gestimmt hat.

Twitter / kanyewest Kanye Wests Wahlzettel

Getty Images Kanye West, Musiker

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian bei den US-Wahlen 2020

