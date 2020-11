Geht es vor Gericht bald in die zweite Runde? Vor wenigen Tagen musste Johnny Depp (57) eine Niederlage einstecken: Er hatte eine britische Zeitung erfolglos wegen Verleumdung verklagt, da sie ihn im Zusammenhang mit seiner früheren Beziehung zu Amber Heard (34) als Frauenschläger betitelt hatte. Nachdem sowohl der Fluch der Karibik-Star als auch seine Ex detailliert über ihre turbulente gemeinsame Zeit ausgepackt hatten, sah es für Johnny am Ende nicht gut aus. Jetzt soll der Schauspieler Amber allerdings erneut vor einen Richter zerren wollen.

Wie The Sun berichtet, will Johnny mit einer neuen Klage nicht gegen ein Medium vorgehen, sondern direkt gegen die Schauspielerin. Grundlage dafür soll ein Artikel sein, den Amber vor zwei Jahren für die Washington Post schrieb. Darin spricht sie über private Erfahrungen und erklärte, dass sie häusliche Gewalt erlebt habe. Eine Bestätigung seitens des US-Amerikaners gibt es für die rechtlichen Schritte allerdings noch nicht.

Es könnte aber auch sein, dass der 57-Jährige aufgrund des gerade beendeten Prozesses noch einmal vor Gericht zieht – zumindest, wenn es nach seiner Anwältin Jenny Afia gehen würde: "Das Urteil ist so fehlerhaft, dass es lächerlich wäre, wenn Mr. Depp keinen Einspruch einlegen würde", erklärte sie laut Page Six in einem offiziellen Statement. Sie sei davon überzeugt, dass die verantwortliche Richterin parteiisch gewesen sei.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020 in London

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2016

Anzeige

Getty Images Amber Heard im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de