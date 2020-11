Dieser Anruf konnte wohl nicht länger warten! Monatelang durften die Fans Dancing with the Stars-Profi Lindsay Arnold (26) auf ihrem Weg hin zur Geburt ihres ersten Kindes begleiten. Jetzt hatte das Warten endlich ein Ende: Die Blondine und ihr Mann Sam Cusick sind Eltern geworden. Wie seine Tochter heißt, verriet das glückliche Paar bisher zwar noch nicht, dafür wurde jetzt aber ein anderes Detail aus dem Kreißsaal bekannt: Nur wenige Minuten nach der Geburt hatte das Baby seinen ersten Videocall.

Tänzerin Jenna Johnson plauderte gegenüber Entertainment Tonight aus, dass sie direkt nach der Entbindung mit Lindsay und dem Neugeborenen telefoniert hatte: "Ich habe sie zehn Minuten, nachdem sie entbunden hat, angerufen." Jenna habe die frohe Botschaft direkt nach dem Aufstehen gelesen und sofort zum Mobiltelefon gegriffen. "Ich bin so stolz auf Lindsay und so glücklich für sie und Sam", fügte die TV-Bekanntheit hinzu und schwärmte in den höchsten Tönen von dem Baby. Sie sei das schönste kleine Mädchen überhaupt.

Dass sich Mutter und Sprössling nach der Geburt bester Gesundheit erfreuen durften, ist aber nicht erst seit Jennas Baby-Plausch bekannt. Schon in einem Instagram-Post hatte Papa Sam klargestellt, dass sich die Fans keine Sorgen um seine Ladys machen müssen. "Die schönste Überraschung an diesem besonderen Tag. Die Kleine und Mama sind gesund und wohlauf", schrieb er.

Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihrer Tochter

Instagram / jennajohnson Tänzerin Jenna Johnson

Instagram / lindsarnold Lindsay Arnold und ihr Mann Sam Cusick, Mai 2020

