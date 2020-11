Emma Roberts (29) begeisterte ihre Fans vor wenigen Wochen mit diesen süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Freund Garrett Hedlund (36) werden zum ersten Mal Eltern. Sie erwarten einen kleinen Jungen. Doch bevor Garrett sich voll und ganz aufs zukünftige Papa-Dasein konzentrieren konnte, stand noch eine ganz andere Aufgabe für ihn an: Er wurde im Januar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und musste sich daher in Therapie begeben.

Wie Us Weekly erst jetzt durch Gerichtsunterlagen erfahren hat, wurde der 36-Jährige gleich zwei Mal von der Polizei betrunken am Steuer erwischt. Dabei soll der Blutalkoholwert des Schauspielers vier Mal so hoch wie erlaubt gewesen sein. Zunächst war Garrett gegen eine Kaution von umgerechnet etwa 85.000 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Später in der Verhandlung hat er die Aussage verweigert und wurde daraufhin in einem der beiden Fälle schuldig gesprochen. Die zweite Anklage wurde fallen gelassen.

Das Gericht brummte Garrett unter anderem eine 30-tägige stationäre Therapie auf, die er offenbar inzwischen beendet hat. Außerdem musste er neun Monate lang ein Beratungsprogramm für Alkohol- und Drogenerziehung besuchen. Zusätzlich gehören zu seiner Strafe 30 Besuche bei den Anonymen Alkoholikern und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. Wo Garrett diese ableistet, ist noch nicht bekannt.

Garrett Hedlund und Emma Roberts

Garrett Hedlund bei einem Fan-Event von "Triple Frontier" in Singapur

Garrett Hedlund im März 2019

