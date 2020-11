Möchte Stefanie Giesinger (24) mit dieser Kette etwa besondere Liebesneuigkeiten verkünden? Die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2014 ist schon seit über vier Jahren glücklich liiert. Der Mann an ihrer Seite ist selbst Male-Model und heißt Marcus Butler (28). Auch eine Wohnung teilen sich die zwei und ihre Beziehung scheint über die Jahre nicht an Innigkeit verloren zu haben – das beweisen zumindest immer wieder Pärchen-Pics. Nun trug Stefanie ein Schmuckstück mit zwei ineinander verschlungenen Ringen: Die Fans vermuten deshalb, dass sie sich verlobt haben könnte!

Mit dem Instagram-Bild wollte Steffi zumindest die gesamte Aufmerksamkeit ihrer Follower auf die filigrane Kette lenken. Und die beiden Ringe, die als Anhänger dienen, scheinen auch nach einer Verlobung zu schreien: "Das könnte eine Verlobungsverkündung sein!" und "Bist du verlobt?", haben ihre Fans das Bild bereits kommentiert. Eine Antwort darauf blieb die Laufstegschönheit ihrer Community in den Kommentaren bislang schuldig.

Dass die Kette allerdings kein Indiz dafür ist, dass Stefanie und Marcus den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben, ist die Tatsache, dass sie schon seit einigen Monaten im Besitz der 24-Jährigen ist. Ob die Wahlberlinerin so etwas auch viel eher mit einem klassischen Ring verkünden würde? Immerhin wehrte sie sich erst kürzlich noch gegen Vorwürfe, dass sie unromantisch sei.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im August 2020

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Mai 2020

