Auch Kim Kardashian (40) hat am 3. November bei den Präsidentschaftswahlen in den USA ihre Stimme abgegeben. Viele Fans wollen nun herausfinden, ob sie für Präsident Donald Trump (74), den Demokraten Joe Biden (77) oder ihren Ehemann Kanye West (43) gestimmt hat. Nun postete sie auf Social Media ein Bild mit einem Wahlaufkleber und schrieb dazu: "Ich habe gewählt! Hast du gewählt?" Das Foto löschte sie jedoch kurz darauf wieder. Ihre Follower werteten dies als Indiz, für wen Kim gestimmt hat.

Am Wahltag veröffentlichte der Reality-TV-Star auf Twitter ein Selfie in einem roten Top und dem Aufkleber "Ich habe gewählt" in der Hand. Aufgrund der Farbe ihres Shirts vermuteten mehrere User, dass die 40-Jährige für den Republikaner gestimmt habe. Ein Fan kommentierte das mit den Worten: "Das ist eine solche Enttäuschung und um ganz ehrlich zu sein, ist es unverantwortlich." Später löschte sie das Farbfoto und tauschte es gegen ein Schwarz-Weiß-Bild aus.

Doch die Spekulationen um ihre Wahlentscheidung beschränkten sich nicht nur auf Trump. Andere Fans hatten unter anderem kommentiert: "Ich hoffe, du hast deine Stimme nicht an deinen Mann verschwendet!", "Hast du für Kimberly gestimmt?" oder "Ich hoffe, sie hat den richtigen Kandidaten gewählt #BlueWave2020 #BidenHarris". Vor einigen Tagen hatte Kim übrigens noch einen Tweet von Kid Cudis (36) gelikt, in dem er geschrieben hatte: "Stimmt für Biden ab."

Getty Images Donald Trump in der Wahlnacht in Washington D.C. im November 2020

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

