Welcher Kandidat schafft es auch ohne Buzzer in die Endrunden von The Voice of Germany? In der diesjährigen Staffel bekommen einige bereits ausgeschiedene Talente eine zweite Chance: Michael Schulte (30) kann sie nach ihrer Blind Audition, den verlorenen Battles oder Sing Offs in die Comeback Stage by Seat rufen – und dann zwei von ihnen ins Halbfinale schicken. Einige Kandidaten durften bereits Teil des Teams von Michael werden. Doch wer ist noch dabei – und wer musste bereits gehen?

Mickela vs. Karin

Im ersten Battle der Comeback Stage standen sich zwei Frauen gegenüber, die unterschiedlicher wohl kaum sein könnten: die emotionale Mickela Löffel mit der sanften Stimme und Lockenkopf Karin Hagendorfer mit Soul im Blut. Entsprechend spannend gestaltete sich auch das Duell der beiden, das auf der "The Voice"-Webseite zu finden ist: Während Mickela "Für Immer" von Max Giesinger (32) performte, gab Karin "Roxanne" von The Police zum Besten. Schlussendlich fiel Michaels Wahl dann auf Emotionen pur – und damit auf Mickela.

Richie vs. Jay

Auch Richie Gooding und Jay Gomes durften nach ihrer No-Buzzer-Audition überraschend aufatmen, als sie von Michael gesaved wurden. Ein Duell voller Power und Leidenschaft stand also an: Der Waliser trat mit "Stargazing" von Kygo (29) gegen seine Konkurrentin an. Die Brasilianerin wiederum konterte mit Camila Cabellos (23) "Havana" – mit Erfolg: Jay holte sich den Sieg!

Aischa vs. Mark

Obwohl sie bei ihrer Blind Audition sogar auf französisch performt hatte, drehte sich für Aischa Diabaté keiner der Coaches um. Ebenso erging es auch Mark Ledlin. Von Michael zurückgeholt, mussten sich die Jura-Studentin und der Ice-Hockey-Profi gegeneinander beweisen: Aischa sang Namikas Song "Je Ne Parle Pas Français", Mark wählte "Fast Car" von Tracy Chapman. Doch nur einer konnte das Battle für sich entscheiden – und das schaffte in diesem Fall tatsächlich der stimmgewaltige 22-Jährige.

Alexander vs. Christian

Im bisher letzten veröffentlichten Duell standen Alexander Seeger und Christian Reisinger einander gegenüber – es hieß Ed Sheeran-Fans gegen den Baywatch-Boy. Für seinen Comeback-Stage-Auftritt wählte der 21-jährige Alex den Hit "Say Something" aus. Sein Gegner entschied sich hingegen für Sam Smiths (28) "Stay With Me". Doch auf wen fiel die Wahl von Michael Schulte? Der Eurovision Song Contest-Teilnehmer von 2018 ging mit Alexander in die nächste Runde.

Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

Mickela und Karin, Talents bei "The Voice of Germany"

Richie und Jay, Talents bei "The Voice of Germany" 2020

Aischa und Mark, Talents bei "The Voice of Germany" 2020

Alexander und Christian, Talents bei "The Voice of Germany"

