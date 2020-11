Amber Heard (34) scheint nach den kräftezehrenden vergangenen Monaten endlich ein wenig abschalten zu können. Seit Juli stand die Schauspielerin als Zeugin in dem Verleumdungsprozess ihres Ex-Mannes Johnny Depp (57) vor Gericht. Denn der Fluch der Karibik-Star verklagte einen britischen Verlag, der ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Der Richter entschied in dem Verfahren zugunsten der Mediengruppe und wies die Klage des Hollywoodstars ab. Nur einen Tag nach der Urteilsverkündung wurde Amber nun beim Wandern abgelichtet.

Paparazzi erwischten die Blondine in Kalifornien, als sie das sonnige Wetter nutzte, um ihren Hund auszuführen. Die Bilder zeigen die "Aquaman"-Darstellerin, wie sie in einem lässigen Sport-Outfit mit ihrem Vierbeiner durchs Grüne wandert. Doch sie und ihre Fellnase waren nicht alleine unterwegs. Eine Freundin der gebürtigen Texanerin begleitete das Duo. Nach dem kleinen Ausflug in die Natur fotografierten die Schnappschussjäger die beiden Damen auch, als sie sich einen Smoothie kauften und dann mit dem erfrischenden Getränk eine Straße entlang schlenderten. Es scheint fast so, als ob Amber das anstrengende Verfahren schon komplett hinter sich gelassen hätte.

Und wie geht es Johnny nach seiner Prozess-Pleite? Experten spekulieren, dass seine Hollywoodkarriere nun endgültig vorbei sein dürfte. "Jetzt wird er für immer der Frauenschläger sein. Das wird auf seinem Grabstein stehen", erklärte der Medienanwalt Mark Stephens gegenüber The Sun.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard in Los Angeles, 2015

Anzeige

MEGA Amber Heard im November 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de