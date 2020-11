Sarah Lombardi (28) traut sich noch einmal! Erst im März dieses Jahres machte die Sängerin die Beziehung zu Fußballer Julian Büscher (27) offiziell. Seitdem teilen die zwei immer wieder verliebte Clips und sorgten nun für einen echten Liebes-Hammer: Die beiden haben sich tatsächlich verlobt. Knapp vier Jahre nach der Trennung von ihrem ersten Mann Pietro (28) will Sarah also noch einmal den Bund fürs Leben schließen. Dass sie offen für eine weitere Ehe ist, hatte sie Promiflash schon 2018 verraten.

"Also, man sagt ja niemals nie, aber ich bin ja noch jung", antwortete Sarah, als Promiflash sie fragte, ob sie sich vorstellen könnte, noch einmal zu heiraten. Allerdings lag dieser Gedanke für die ehemalige DSDS-Finalistin damals noch in weiter Ferne, wie sie betonte: "Ich glaube schon, dass ich irgendwann noch mal den Gedanken haben werde, aber zurzeit ist er noch nicht da." Doch ihr Julian macht sie offenbar so glücklich, dass sie ihre Liebe mit einem Trauschein besiegeln will.

Die Fans hatten das schon länger vermutet. Nachdem das Paar im September aus seinem Malediven-Urlaub mit Sarah Sohn Alessio (5) zurückgekehrt war, fiel ihrer Community nämlich ein verdächtiger Klunker an Sarahs Ringfinger auf. Trotzdem war ihre Verlobung noch mehrere Wochen lang ein wohl gehütetes Geheimnis.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im September 2020

