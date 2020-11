Huch, ist ihr Bäuchlein etwa wieder geschrumpft? Elsa Hosk (31) verkündete im September, dass bald Mutter wird. Seitdem zeigt sich der Victoria's Secret-Engel auf Fotos regelmäßig in stylishen Outfits, in denen er seine Schwangerschaftsrundungen stets gekonnt in Szene setzt. Das neueste Update der Blondine sorgt im Netz jedoch für reichlich Verwirrung unter den Fans. Elsas süßer Babybauch scheint auf aktuellen Bildern plötzlich verschwunden zu sein!

Auf Instagram postete die gebürtige Schwedin nun drei Fotos, auf denen sie lässig vor einem Gerüst posiert. Elsa, die ein kleines Mädchen erwartet, kombiniert darauf eine hellblaue Mom-Jeans mit einem gecroppten Strickpullover. Den Look rundet sie mit elegantem Make-up und einer Designerhandtasche ab. Zudem versah die 31-Jährige ihren Beitrag mit dem simplen Titel "Siebter Monat" und einem Friedenstauben-Emoji. Auffällig ist jedoch die besonders flache Körpermitte der Beauty – ist ihre Schwangerschaft denn wirklich schon so weit fortgeschritten?

Auch die Insta-Nutzer schienen verwirrt zu sein. "Bist du wirklich im siebten Monat schwanger?", fragte eine überraschte Abonnentin unter den Bildern. "Du siehst im siebten Monat so aus, wie ich normal aussehe", scherzte eine andere. Die Mehrheit der User ist sich jedoch einig, dass Elsa sowohl mit als auch ohne großes Bäuchlein wunderschön aussieht.

Getty Images Elsa Hosk als Victoria's-Secret-Engel im Dezember 2014

Elsa Hosk im Oktober 2020

Elsa Hosk, 2020 auf Instagram

