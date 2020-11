Hat er seine Angestellten etwa ausgenutzt? Über Kanye West (43) gibt es seit vielen Jahren verschiedenste Negativschlagzeilen. Seine umstrittene Kandidatur bei den US-Präsidentschaftswahlen und seine viel kritisierten Aussagen zum Thema Abtreibung sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt hat der Mann von Kim Kardashian (40) den nächsten Ärger am Hals: Kanye West wird von den Beschäftigten seines Gottesdienstes auf eine Million Dollar verklagt!

Gerichtsdokumente, die The Blast vorliegen, besagen nun, dass der Rapstar von einer Gruppe von Angestellten verklagt wird. Den Behauptungen zufolge schulde der "I Love It"-Interpret vielen Arbeitern unter anderem Gehälter, Schadensersatz und Anwaltskosten. "Unsere Mandanten überwachten, kontrollierten und leiteten die Produktion. Die zutiefst verletzten Angestellten arbeiteten unzählige Stunden und wurden nicht pünktlich oder in manchen Fällen erst gar nicht bezahlt", heißt es in der offiziellen Anklageschrift.

Der Skandal dreht sich um Kanyes spektakuläre Musical-Gottesdienste, die er seit 2019 stattfinden lässt. Zu den Klägern gehören Sänger, Schauspieler und Stylisten, die dort auftraten. Weder der Musiker noch sein Team äußerten sich bisher zu den Vorwürfen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Kanye wegen seiner Sonntagsgottesdienste in Verruf geriet. Bereits im August hatte ihn eine Produktionsfirma auf 20 Millionen Dollar verklagt, die Kanye nicht bezahlt haben soll.

Instagram / kanyewest Kanye West im November 2020

MEGA Kanye West beim Sunday Service in Miami im Februar 2020

Getty Images Kanye West im Jahr 2015

