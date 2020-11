Ja, das ist wirklich Marisol Ortiz! Seit über einem Jahr ist die Wahlamerikanerin schon mit Bastian Yotta (43) liiert. Seit sich der Ex-Dschungelcamper und die Ernährungsexpertin im September 2019 als Paar geoutet haben, nehmen sie ihre Follower im Netz in ihr Leben mit – mittlerweile sogar ins Schlafzimmer! Vielen Fans fiel dabei schon auf, dass sich Marisol über die Zeit immer freizügiger zeigt und auch die eine oder andere Beauty-OP hinter sich hat. Auf Social Media präsentierte sie nun eine beeindruckende Collage, die sie früher und heute zeigt!

"Vom Kirchenmädchen zur Sexbombe", betitelte Marisol ihre Collage. Auf der linken Seite ist ein Mädchen mit fester Zahnspange und weißer Bluse zu sehen, das schüchtern in die Kamera lächelt. Rechts sieht man Marisol hingegen in einem auffälligen, sexy Lederlook. "Ich bin schon mein ganzes Leben lang auf den Knien, heute aus anderen Gründen. Bedeutet das, dass ich nicht mehr spirituell bin? Überhaupt nicht", erklärte sie in der Bildbeschreibung. Auch wenn sie inzwischen ihre sexuellen Vorlieben gerne öffentlich auslebe, bete und meditiere sie immer noch sehr viel. "Man muss sich nicht zwischen Schwarz und Weiß entscheiden, wenn man im Leben den ganzen Regenbogen haben kann", schloss sie ab.

Von ihren rund 52.000 Followern bekommt sie für diese Einstellung jede Menge Zuspruch. Aber auch ihre optische Veränderung findet viel positiven Anklang. "Diese Transformation ist unfassbar! Du siehst wunderschön aus, ich hoffe, du fühlst dich auch so", lautet nur einer der liebevollen Kommentare. Dass sich Marisol gerade mehr als nur gut in ihrer Haut fühlt, beweist ihr OnlyFans-Account. Darauf präsentiert sich Yottas Partnerin aktuell so intim und sexuell offenherzig wie nie!

Instagram / mar_isol_ Marisol Ortiz, Partnerin von Bastian Yotta

Instagram / mari_sol_ Bastian Yotta und Marisol Ortiz

Instagram / mari_sol_ Marisol Ortiz in einer Lackhose

