Bibi (27) und Julian Claßen (27) haben in ihrem Leben schon so einige Musikstars getroffen. Neben Miley Cyrus (27), Jason Derulo (31) und One Direction konnten die zwei YouTuber auch schon Ed Sheeran (29) auf ihrer Liste abhaken. Vor einem Konzert in Köln konnte das Paar den rothaarigen Superstar Backstage treffen. Der Musiker erklärte sich damals sogar bereit, ein Video für den Kanal der Influencerin zu drehen. Nun enthüllt Bibi, warum Ed Sheeran ihrer Meinung nach ein "saugeiler Typ" ist.

In ihrem Podcast Das ist ja Claße(n) erzählt die 27-Jährige: "Es war der chilligste Typ aller Zeiten. Der hat einfach so eine sympathische Art gehabt, dass er einem jeglichen Stress genommen hat." Auch ihr Mann Julian war positiv überrascht von dem Weltstar und ergänzt: "Ich kann da wirklich nichts Negatives sagen, ganz bodenständiger Typ war das." Während die meisten Stars mit einem Security-Team auflaufen, sei der Brite das Ganze total entspannt angegangen. "Auf einmal geht die Tür auf und Ed Sheeran steht mitten im Raum – ganz alleine. Wir haben es schon erlebt, dass Leute, die deutlich unbekannter waren, mit 20 Security-Typen da standen", berichtet das Paar.

Lustiges Detail: Als die beiden ein Video für ihren YouTube-Kanal gedreht haben, soll dem Sänger sogar ein Rülpser rausgerutscht sein. Als sie sofort anboten, die Szene herauszuschneiden, habe Ed ganz entspannt reagiert. "Nein, das ist okay. Das ist natürlich – lasst den ruhig drin", soll er gesagt haben.

Julian und Bibi Claßen

YouTube-Star Bibi Claßen

Bibi und Julian Claßen

