Rebel Wilson (40) setzt während ihres Mexiko-Aufenthalts auf Action – und kassiert dafür eine geschwollenen Brust. Die Pitch Perfect-Hauptdarstellerin dreht aktuell an der Golfküste für die Sky-One-Sendung "Straight Talking" mit Ex-Soldat Ant Middleton. Kameras begleiten die Hollywood-Beauty und den Extremsportler bei einer abenteuerlichen Reise. In einer Drehpause wollte Rebel sexy Fotos von sich am Strand schießen – doch das ging daneben: Wegen einer Welle knallte die 40-Jährige mit voller Wucht auf ihren Vorbau!

Den Unfall schilderte Rebel in ihrer Instagram-Story: "Wir haben heute Morgen heiße Fotos am Strand gemacht. Blöderweise ist dabei Nicoles Handtasche ins Meer gefallen und weggetrieben. Da war ihr Pass drin. Ich habe dann gerufen: 'Ich hole sie!' Und dabei habe ich mich verletzt." Kurz darauf präsentierte sie ihren rund 9,1 Millionen Followern Schürfwunden an Handgelenk und Knie. Am schlimmsten habe es ihre linke Brust erwischt: "Sie ist blutunterlaufen und sehr angeschwollen. Die Kratzer reichen bis auf meinen Bauch. Ich bin auf einen Felsen geknallt", berichtete Rebel, während sie sich einen Eisbeutel auf besagte Stelle presste.

Zum Glück hat sich die heldenhafte Aktion gelohnt: Rebel konnte alle Habseligkeiten ihrer Freundin Nicole retten. Abschließend richtete sie noch amüsiert eine Warnung an ihre Fans: "Wenn ihr heiße Fotos in der Brandung macht, seid einfach vorsichtig, weil die Wellen euch kriegen können!" Wie findet ihr es, dass Rebel auch Pannen aus ihrem Leben teilt? Stimmt ab.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson an einem Strand in Mexiko

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ant Middleton in Mexiko

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson vor der Golfküste Mexikos

