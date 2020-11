Dieser kleine Mann hat ganz schön lange auf sich warten lassen! Paola Maria (27) hat in den vergangenen Tagen immer wieder darüber geklagt, dass ihr Babybauch kurz vorm Platzen sei. Ihr zweiter Sohnemann hat sich wohl einfach zu wohl gefühlt. Der errechnete Geburtstermin war schon am 2. November und trotzdem musste sich die YouTuberin noch gedulden, bis sie ihn endlich in die Arme schließen konnte. Nun ist es aber geschafft: Im Netz verkündete Paola jetzt, dass die Koslowskis offiziell zu viert sind.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Webqueen jetzt ein erstes Foto von ihrem neuen Familienmitglied. Darauf nuckelt der Kleine offenbar an ihrem Finger – oder dem seines Vaters. "Er ist da. Ich bin so unendlich dankbar für meine kleine Familie", schrieb sie unter dem Beitrag. Wie ihr Windelmatz heißt, ließ Paola allerdings noch offen. Und das nächste Update wird vermutlich auch noch ein paar Tage auf sich warten lassen, denn: "Wir genießen jetzt erstmal die Zeit zu viert."

Offenbar haben auch Poalas Netz-Kollegen der Geburt ihres zweiten Kindes entgegengefiebert. Schon nach wenigen Minuten hagelt es unter dem Post zahlreiche Glückwünsche – unter anderem von Bloggerin Carmen Kroll und Sami Slimani (30). "Er ist einfach so goldig. Ich freue mich so für euch", schwärmt Dagi Bee (26).

Paola Marias Sohn

Paola Maria, YouTuberin

Paola Maria in der 28. Schwangerschaftswoche

