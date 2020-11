Enthüllt Yeliz Koc (27) hier ganz nebenbei private Details aus ihrer Beziehung mit Johannes Haller (32)? Die einstige Der Bachelor-Kandidatin ziert sich nicht, Details aus ihrem Liebesleben mit ihren Fans im Netz zu teilen. Erst Ende Oktober hatte sie beispielsweise verraten, sich mit ihrem neuen Freund Jimi Blue Ochsenknecht (28) Kinder zu wünschen. Nun meldet sie sich mit weiteren Enthüllungen aus ihrem Privatleben zu Wort – spricht dabei allerdings nicht über ihren neuen, sondern einen Ex-Freund: Der habe mal ihr Bett mit der Toilette verwechselt!

Yeliz stand ihrer Community via Instagram in einer Fragerunde Rede und Antwort und schnitt dabei eine ziemliche unangenehme Geschichte an. Weil ein Fan bislang noch unbekannte Fakten von ihr erfahren wollte, erzählte sie: "Mein Ex hat mal ins Bett gepinkelt und denkt, ich weiß nichts davon!" Ob sie damit auf ihren einstigen On-Off-Freund Johannes anspielt, von dem sie sich erst im vergangenen Mai getrennt hat? Das bleibt ungewiss, denn den Namen des besagten Ex-Partners hält die 27-Jährige geheim.

Allzu viele Gedanken dürfte sie aktuell aber weder an Johannes noch an einen anderen ehemaligen Liebsten verschwenden – immerhin ist sie mit Jimi offenbar rundum glücklich. In dem Q&A sollte sie ihren Schatz mit drei Worten beschreiben und fand nur positive für ihn: "Liebevoll, aufrichtig, verrückt!"

Chris Emil Janßen / ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im November 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2020

