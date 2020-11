Gigi Hadid (25) gewährt einen süßen Blick auf ihr Töchterchen! Ende September kam das erste gemeinsame Baby des Supermodels und ihres Partners Zayn Malik (27) auf die Welt. Seitdem ist die Kleine der Lebensmittelpunkt des Paares. Auch Gigis Mama Yolanda (56) ist von ihrer Enkelin vollkommen hin und weg. Jetzt gab die Laufstegschönheit ihren Fans einen weiteren Eindruck in den Alltag mit ihrem Sprössling: Gigi teilte einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Kind kuschelt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige ein Pic, auf dem sie in natürlichem Look relaxt auf einem Sofa liegt. Der absolute Hingucker des Bildes dürfte Gigis Töchterchen sein, das auf der Brust ihrer Mama Platz genommen hat. Offenbar ist dieser Ort für den Wonneproppen besonders gemütlich – entspannt schlummert er vor sich hin, während Gigi das putzige Foto schießt.

Obwohl ihre Tochter erst zwei Monate alt ist, lässt sich doch bereits erkennen, dass sich das Mädchen zu einem richtigen Fashionista heranwachsen könnte! Auf dem Bild trägt das Baby eine lässige graue Jeans und ein cooles weißes Oberteil. Den Farbakzent des Outfits setzen zweifelsohne die Söckchen: In knalligem Gelb wärmen sie die Füße des Kindes. Passend dazu wählte Mama Gigi offenbar auch den Spruch aus, mit dem sie das Foto versah. "Sie rülpst Sonnenschein", witzelte die Blondine unter dem Beitrag.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter, November 2020

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid mit ihrer Enkelin, Oktober 2020

Getty Images Gigi Hadid, Supermodel

