Ist an den Gerüchten was dran? Für Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) war die Teilnahme am Sommerhaus der Stars nicht unbedingt die beste Idee – gegen sie wurden aufgrund ihres Verhaltens gegenüber Eva Benetatou (28) schwere Mobbing-Vorwürfe erhoben, ein heftiger Shitstorm folgte. Für die beiden eine schwere Zeit, in der sie sich allerdings kaum gemeinsam zeigten. Viele Fans spekulierten über eine Trennung. Jetzt nimmt Andrej Stellung zu den Vermutungen um das Liebes-Aus!

Seit Kurzem kursierten Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden. Andrej räumt im Bild-Interview jetzt mit diesen auf: "Nein, wir sind nicht getrennt!" Es sei für beide eine harte Zeit gewesen, die darüber hinaus auch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und der damit einhergehenden "eingeschränkten Möglichkeiten" schwierig gewesen sei. Die beiden seien froh, sich zu haben, um sich gegenseitig Mut zu spenden: "Wenn du dazu über Monate beleidigt wirst und Morddrohungen bekommst, dann nagt das schon an der Psyche. Wir sind froh, dass wir uns in dieser harten Zeit unterstützen und Halt geben können."

Ob das Paar diese aufreibende Zeit bald hinter sich lassen kann, bleibt abzuwarten. Immerhin sahen die Reality-TV-Stars ihre Fehler ein und zeigten sich reumütig, indem sie sich bei ihrer Sommerhaus-Kollegin Eva entschuldigten.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

