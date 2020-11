Hilaria Baldwin (36) hat als Fünffach-Mama alle Hände voll zu tun. Erst vor wenigen Wochen begrüßten die Schauspielerin und ihr Mann Alec Baldwin (62) ihr jüngstes Familienmitglied: Söhnchen Eduardo. Kurz nach der Geburt des Kleinen betonte Hilaria noch, dass sie weiteren Nachwuchs – wenn auch in weiter Zukunft – nicht ausschließen wolle. Doch nun scheint sie ihre Meinung geändert zu haben: Für sie ist ihre Rasselbande offenbar komplett.

Im Gespräch mit People plauderte die 36-Jährige über ein potenzielles Geschwisterchen für ihre fünf Kids. "Ich weiß es nicht. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, das Thema sei durch, als es das dann nicht war", erklärte sie. Aktuell sei sie einfach müde – nicht unbedingt der beste Zeitpunkt für eine erneute Schwangerschaft. Und tatsächlich gab die Beauty zu: "Jetzt gerade in Zeiten von Corona fühlt es sich so an, als seien wir durch mit der Familienplanung." Ihre bessere Hälfte machte ihren Standpunkt in dieser Hinsicht wesentlich deutlicher. "Wir sind sowas von durch", lachte Alec.

Ob die Mini-Baldwins auch Mitspracherecht haben? Die wünschen sich nämlich noch einen Bruder oder eine Schwester, wie Mama Hilaria verriet: "Meine Kinder sind daran gewöhnt, dass immer neue Geschwister kommen. Sie fragen: 'Wann kommt das nächste?'"

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2019

Getty Images Hilaria Baldwin im Februar 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern im Oktober 2020

