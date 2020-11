Ist er wirklich der Grund, dass ihre Freundschaft auseinandergebrochen ist? Im Juli dieses Jahres bemerkten Fans, dass Kim Kardashian (40) ihrer langjährigen Freundin Larsa Pippen (46) nicht mehr im Netz folgt. Damals hieß es, dass die Unternehmerin nur ihren Account etwas verkleinern wollte und aus diesem Grund Kontakte aussortiert habe. Doch nun erklärt Larsa, dass jemand anderes der wahre Grund für das vermeintliche Aus ihrer Freundschaft zu Kim sein könnte!

Und zwar soll kein geringerer als Kims Ehemann Kanye West (43) dieser schlechte Einfluss gewesen sein. "Er redet echt viel darüber, dass ich dies und das und jenes bin. Ich habe einfach das Gefühl, dass Kanye an einem Ort war, an dem er wirklich niemanden an Kims Seite vertraut hat", schildert sie im Podcast "Hollywood Raw". Larsa könne aber nicht mal sauer auf den Rapper sein, da nichts weiter vorgefallen sei und er bekanntlich an einer bipolaren Störung leide.

"Ich würde einfach niemals etwas tun, das unsere Beziehung gefährden könnte. Wir sind wie Schwestern, wir sind eine Familie. Aber wenn sie mir entfolgen muss, um ihr Zuhause zu einem besseren Ort zu machen, dann soll sie das auch tun", erklärt die Blondine weiter. Seid ihr überrascht, dass Larsa so verständnisvoll ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / larsapippen Kim und Kourtney Kardashian, Larsa Pippen im Juni 2019 in Los Angeles

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, Netz-Star

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

