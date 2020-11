Wer durfte Paola Marias (27) Baby bereits kennenlernen? Vor ein paar Tagen war es endlich so weit: Das zweite gemeinsame Kind der YouTuberin und ihres Mannes Sascha Koslowski (33) hat das Licht der Welt erblickt – und es ist wieder ein Junge! Den Fans haben die beiden inzwischen schon ein erstes Foto gezeigt und obendrein verraten, dass der Name ihres Sohnes mit einem A anfängt. Ob Paola Marias näheres Umfeld bereits mehr weiß und den kleinen Mann sogar live gesehen hat?

Zumindest bei Paolas BFF, ihrer YouTube-Kollegin Dagi Bee (26), ist es offenbar bald so weit! Nachdem sich die Fans bei Dagi erkundigt hatten, ob sie Baby Koslowski bereits kennt, verriet sie in ihrer Instagram-Story: "Ja, per Facetime und Fotos! So ein kleines Engelchen." Diese Woche dürfe sie Paola und Saschas Nachwuchs dann auch "endlich" besuchen: "Ich freu mich so!"

Der Rest von Paolas und Saschas Freunden und Familie musste sich wohl noch etwas gedulden: Wie auch schon nach der Geburt ihres Erstgeborenen Leonardo wollen die beiden jetzt "erst mal die Zeit zu viert genießen", wie sie auf Instagram betonten. Könnt ihr das nachvollziehen? Stimmt ab!

