Ist Elton (49) im The Masked Singer-Rateteam etwa die neue Ruth Moschner (44)? Seit Staffel eins der Mummenschanz-Show wurde deutlich, dass die Moderatorin sich zu einer regelrechten Promi-Detektivin mausert. Die verstecktesten Indizien und die vermeintlich unbekanntesten Stimmen wusste die Blondine am Ende oftmals richtig zu deuten. Dabei geholfen hat sicherlich auch ihr privates Telefonbuch, das voller VIP-Kontakte zu sein scheint. Am Dienstag war nun wieder Elton zu Gast im TV-Rateteam: Es war nicht sein erster Besuch in der Sendung und der 49-Jährige zeigte, was er als "The Masked Singer"-Sherlock drauf hat. Die Fans waren begeistert!

Detailverliebt und offensichtlich gut vorbereitet schaute sich Elton in der vergangenen Masken-Ausgabe die Indizienclips der verkleideten Kandidaten an. Immer wieder lieferte er dem bestehenden Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) wertvolle Tipps zum Skelett, dem Frosch oder dem Anubis und brachte mit Tenor Rolando Villazón (48) noch einen ganz neuen Namen für das knuffige Alien ins Gespräch. Sonja und Bülent standen bereits auf Social Media in der Kritik, auf eher unwahrscheinliche Promis zu tippen – kein Wunder also, dass das Publikum Eltons Hilfe zu schätzen wusste: "Elton ist die einzige Person, die was mit den Indizien anfangen kann" und "Er setzt sich mit den Masken auseinander, hat so tolle Ideen und ist so gut drauf. Gerne als festes Mitglied", schwärmten die User auf Twitter.

Immerhin hat der Schlag den Star-Moderator durch die Wettkampfsendung ähnlich gute Kontrakte in die Prominenten-Welt wie Ruth. Und auch in der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" befinden sich an seiner Seite wechselnde VIPs. Aus dem Dunstkreis des Formats bekam er auch den entscheidenden Tipp zum Frosch, der diese Woche enthüllt wurde. Bernhard Hoëcker (50), der zum festen Cast der Sendung gehört, wies ihn richtigerweise darauf hin, dass im Reptilienkostüm nur Wigald Boning (53) stecken kann.

Instagram / elton_tv Elton, Moderator

ProSieben / Willi Weber Elton und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Wigald Boning bei "The Masked Singer"

