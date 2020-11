Diesen Geburtstag wird sie so schnell wohl nicht vergessen! Am 10. November wurde Dream Renee Kardashian (4), Tochter von Rob Kardashian (33) und Blac Chyna (32), vier Jahre alt! Das kleine Mädchen stellt augenscheinlich den absoluten Mittelpunkt im Leben seines Vaters dar – in den sozialen Medien postet Rob unentwegt Fotos von seinem Schatz. Um die Kleine an ihrem Ehrentag gebührend zu feiern, schmiss er ihr nun eine Prinzessinnen-Party!

In den Instagram-Stories von Tante Khloe Kardashian (36) gab es jetzt einen Einblick in Dreams Geburtstagsfeier. Schon im Eingangsbereich des Festes schwebten gigantische Ballons in der Luft – "Happy Birthday Dream" stand dort mit goldenen Buchstaben geschrieben. Und damit noch nicht genug! Die Vierjährige wurde zudem mit farbenfrohen Luftballons im Design verschiedener Disney-Heldinnen wie Vaiana oder Arielle überrascht. Auch das Buffet wurde dem Motto der Party gerecht: Dream konnte sich über eine Geburtstagstorte in der Form eines traumhaften Prinzessinnenschlosses freuen.

Rob selbst postete auf seinem Instagram-Account ein niedliches Plansch-Pic seines Töchterchens und richtete im Zuge dessen eine süße Message an sie. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby! Schon vier Jahre alt, juhu!", schrieb er erfreut und versah seine Nachricht mit einer Menge Luftballon-Emojis.

Anzeige

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Anzeige

Instagram / khloekardashian Dream Kardashian und ihre Tante Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de