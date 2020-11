Sie wurde gerade 58 Jahre alt! Demi Moore (58) wurde in den 1990er-Jahren durch Rollen in Blockbustern wie "Ghost - Nachricht von Sam" und "Ein unmoralisches Angebot" weltbekannt. Auch ihre 13 Jahre währende Ehe mit Schauspieler Bruce Willis (65) machte immer wieder Schlagzeilen. Mit ihrem Ex versteht sie sich heute noch gut. Kein Wunder also, dass jetzt sowohl ihre drei gemeinsamen Töchter der Mutter im Netz zum Geburtstag gratulierten als auch ihr ehemaliger Ehemann Bruce.

Rumer (32) zollte ihrer Mama Tribut, indem sie ein gemeinsames Pic aus ihren Kindertagen auf Instagram teilte und dazu schrieb: "Ich bin so dankbar, dass ich mein Leben an deiner Seite verbringen darf. Du bist die tougheste, albernste Skorpion-Kriegerin, die ich kenne. Ich liebe dich bis zum Mond." Außerdem erklärte Demis älteste Tochter, dass sie sich schon darauf freue, noch am selben Tag mit ihrer Mutter zu feiern. Auch ihre Kinder Scout (29) und Tallulah (26) ehrten ihre Mutter mit Fotos und beteuerten online ihre Liebe.

Zu dem besonderen Anlass schrieben auch Bruce und seine zweite Ehefrau Emma Heming Willis (42): "Alles Gute. Wir lieben dich" und hielten auf einem gemeinsamen Schnappschuss Demis Autobiografie "Inside Out" in die Kamera. Und tatsächlich scheint sich die große Patchwork-Familie so gut zu verstehen, dass sie Anfang des Jahres sogar gemeinsam in die soziale Isolation gingen.

