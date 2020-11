Um Evelyn Burdeckis (32) Liebesleben ist es in den vergangenen Monaten still geworden – bis jetzt! Die Blondine verriet nun, dass es in diesem Jahr trotz Gesundheitskrise schon mindestens ein Lippenbekenntnis gegeben habe. Seit August 2018 scheint bei ihr Flaute in Liebesdingen zu herrschen, damals trennte sich Evelyn von Domenico De Cicco (37), den sie zuvor bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatte. Absolute Date-Ebbe scheint bei der 32-Jährigen aber nicht zu herrschen: In den vergangenen Monaten hatte sie ein Rendezvous, bei dem es auch ein wenig zur Sache ging!

"Mein letztes Date war im Sommer. Da wird auch schon mal geknutscht", verriet die ehemalige Dschungelkönigin im Interview mit Gala. Dennoch sei der Richtige noch nicht dabei gewesen, schob die Düsseldorferin direkt hinterher. Die Gründe dafür könne sich die Dauer-Single-Dame gut erklären: "Klingt vielleicht komisch, aber viele Männer haben zu viel Respekt vor mir. Und ich bin wahrscheinlich auch wählerischer geworden." Wenn ihr etwas nicht passe, mache Evelyn schneller einen Rückzieher als früher. Damals habe sie ihren Partnern mehr durchgehen lassen.

Momentan sitzt Evelyn neben Dieter Bohlen (66) und Chris Tall (29) in der Das Supertalent-Jury. Bei ihrem Promi-Status sei das Daten in der Öffentlichkeit nicht ganz einfach – zumindest hierzulande: "Ich fahre zum Daten nach Holland, weil mich da keiner kennt. Zum Spaziergang gibt's dann Pommes Spezial mit ganz vielen Zwiebeln. Highclass-Restaurants mit Sushi und Austern sind nichts für mich", beschrieb Evelyn ihr perfektes Kennenlern-Treffen. Und wenn Mr. Right, der am besten wie Elyas M'Barek (38) aussehen sollte, noch lange auf sich warten lässt, habe sie zumindest Pietro Lombardi (28) hinter sich, der ihr als Promi-Amor bei der Partnersuche behilflich sein würde.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Oktober 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im November 2020

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juni 2020

