Neue Herausforderung für Jenny Elvers (48)! Die Mutter eines Sohnes wirkte schon in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Auch in einigen Reality-TV-Shows war sie zu sehen, zuletzt in dem Format "Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?". In der Vorweihnachtszeit wird Jenny nun erneut im TV präsent sein – diesmal als Moderatorin. Sie ist Promi-Expertin in einer neuen Sat.1-Show!

Ab dem 16. November strahlt der Sender direkt nach dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" die einstündige Live-Sendung mit dem Titel "Frühstücksfernsehen hautnah – Die Vormittags-Show" aus. Moderiert wird das Pilotformat von Karen Heinrichs und Simone Panteleit (44). Jenny wird als Expertin über Neuigkeiten aus der Welt der Stars berichten. "Ich freue mich schon sehr auf die tägliche Livesendung mit Karen Heinrichs und Simone Panteleit, die ich beide sehr schätze und als tolle Moderatorinnen und Frauen kennenlernen durfte", kann sie den Startschuss laut einer Sat.1-Pressemitteilung kaum abwarten.

Auch das Moderatorinnen-Duo freut sich schon auf das Projekt, das für 25 Tage angesetzt ist. "Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen von Frauen für Frauen mit Frauen machen – und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen", preist Karen die Sendung an, in der es auch weibliche Studiogäste geben soll.

