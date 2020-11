Ist es bald so weit? Yvonne Pferrer (26) und Jeremy Grube (26) gehen nun schon seit mehr als fünf Jahren gemeinsam durch dick und dünn. Die Turteltauben bestritten unzählige Reisen und erlebten unglaubliche Abenteuer, welche sie nur noch enger zusammenschweißten. Den Bund fürs Leben sind sie bislang allerdings noch nicht eingegangen, obwohl sie dieses Thema schon seit Längerem beschäftigt. Doch wann werden Yvonne und Jerry endlich den nächsten Schritt wagen?

Diese Frage beschäftigt auch einen neugierigen Follower in einem aktuellen Q&A auf Instagram. Yvonne möchte sich allerdings nicht festlegen, was den Hochzeitstermin angeht: "Es muss einfach der richtige Moment kommen", stellt die Influencerin klar. Allerdings geht sie in Bezug auf ihre Hochzeitsplanung etwas mehr ins Detail: "Außerdem möchten wir keine traditionelle, typische Hochzeit", verrät die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. Offenbar scheint der richtige Moment bislang aber noch nicht gekommen zu sein.

Etwas Ähnliches deuteten die beiden auch schon Anfang des Jahres in einem Promiflash-Interview an: "Wir möchten keine Standardhochzeit. Wir stellen uns unsere Hochzeit eher hippiemäßig vor", betonten die Verliebten damals.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, ehemalige TV-Darsteller

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube im November 2019

