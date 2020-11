Große Trauer bei David Furnish (58), dem Ehemann von Elton John (73)! Schon in der Vergangenheit hatte es der Filmproduzent nicht immer leicht gehabt. Der Ruhm seines berühmten Partners und das damit verbundene Rampenlicht hatte ihn vor vielen Jahren in die Alkoholsucht getrieben. David konnte seine Abhängigkeit allerdings nach eigenen Angaben besiegen. Jetzt musste er einen erneuten Tiefschlag verkraften: Sein geliebter Vater Jack Furnish ist im Alter von 90 Jahren gestorben!

Die traurige Nachricht teilte David am vergangenen Sonntag mit einem Instagram-Post seinen Followern mit. Zu einer Bilderreihe, die seinen Vater in den unterschiedlichsten Phasen seines Lebens zeigt, schrieb der 58-Jährige ein paar rührende Zeilen: "Danke für alles, was du für mich getan hast, Papa! Du hast mich ermutigt, unabhängig und stark zu sein. [...] Lektionen, die ich jeden Tag an meine eigenen Söhne weitergebe." Besonders habe er an Jack geschätzt, dass er trotz seiner schwierigen Vergangenheit, die durch den Zweiten Weltkrieg geprägt gewesen war, immer für ihn und Elton da gewesen sei.

Ein wenig Trost finde der gebürtige Kanadier allerdings in dem Gedanken, dass sein Vater jetzt bei seiner bereits verstorbenen Mutter und damit sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen sei: "Papa ist nun bei Mama, an dem Ort, an dem er immer am liebsten sein wollte."

Anzeige

Instagram / davidfurnish Jack Furnish mit seinem Enkel

Anzeige

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish in Frankreich

Anzeige

Instagram / davidfurnish Jack Furnish in jungen Jahren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de