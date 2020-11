Die erste Entscheidung ist getroffen worden: Das Alien ist im Finale! Heute Abend findet das Halbfinale von The Masked Singer statt. Ein vorletztes Mal können die Zuschauer also wieder raten, welche Promis sich unter den aufwendigen Kostümen verstecken – und wer wohl in diesem Jahr den Titel holt! Für das Alien ist der Sieg jedenfalls soeben in greifbare Nähe gerückt: Es konnte sich als Erstes einen Platz im großen Showdown sichern!

Der Duell-Partner des Aliens: das Nilpferd, das mit seiner Performance zum Hit "I Don't Want to Miss a Thing" das Publikum offenbar nicht auf Anhieb überzeugen konnte. Das Alien gab "Quando Quando Quando" zum Besten – und ergatterte die Mehrheit der Votes. Somit steht der galaktische Flausch-Sänger im Finale und das Nilpferd muss sich am heutigen Abend erneut in einem Duell beweisen.

Wer wohl unter der Alien-Maske steckt? Der Großteil der Fans vermutet jedenfalls, dass es sich um Alec Völkel (48) handelt. Etliche Indizien treffen auf den The BossHoss-Star zu.

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber. Das "The Masked Singer"-Alien im Halbfinale

Getty Images Alec Völkel in München

