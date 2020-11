Die Indizien verdichten sich immer mehr! Seit nunmehr fünf Wochen spekulieren die Fans von The Masked Singer darüber, ob Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) wohl unter den Kostümen des Erdmännchen-Paares stecken könnten. Schon einige Indizien sprachen für die Mallorca-Auswanderer und nun kommen weitere wichtige Hinweise dazu. Außerdem heizen Dani und Lucas persönlich die Gerüchte durch etwas ganz anderes weiter an!

Tatsächlich könnten in dieser Woche auch die Instagram-Storys der Reality-Stars ein Hinweis auf die gemeinsame Show-Teilnahme sein. Lucas zeigt sich auf seinem Account am Montag überhaupt nicht persönlich und hat generell nur eine Foto-Story online. Daniela hingegen meldet sich für ihre Verhältnisse ebenfalls extrem wenig. Nur vier Videos sind online, in einem wünscht sie ihren Fans bereits um 21 Uhr eine gute Nacht. Etwa weil die beiden am Showtag keine Zeit für ihre Accounts haben?

Auch während der Sendung weist ein neues Indiz auf Daniela und Lucas hin. So ist im Hinweis-Video eine zerbrochene Tasse zu sehen, auf der "Viva" steht. Womöglich ein Hinweis auf den Song "Viva la Noche", den Lucas gemeinsam mit seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis (✝75) performte.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Anzeige

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de