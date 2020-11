Wie bitte – Jamie Dornan (38) findet sich nicht attraktiv?! Der irische Schauspieler sorgt regelmäßig dafür, dass die Herzen seiner Fans in den internationalen Kinosälen höherschlagen: Unter anderem hatte er in den beliebten Shades of Grey-Filmen den wohlhabenden Unternehmer Christian Grey verkörpert und damit etlichen Zuschauern den Kopf verdreht. Doch Jamie selbst findet sich offenbar gar nicht so heiß – zumindest dann, wenn er keinen Bart trägt!

Im Podcast "How to Fail – With Elizabeth Day" darauf angesprochen, ob er sich selbst attraktiv findet, zog Jamie einen skurrilen Vergleich: "Auf keinen Fall. Ich sehe aus wie ein Daumen", betonte er und meinte: "Wenn ich keinen Bart habe, sehe ich aus wie ein kleiner Daumen." Zudem habe man ihm früher aber auch nie glauben lassen oder eingeredet, dass er besonders attraktiv sei.

Diese bescheidene Ausstrahlung hat ihm in seiner Karriere offenbar des Öfteren Vorteile verschafft: "Ich habe mich nie so gefühlt, als wäre ich der bestaussehende Typ – und aus diesem Grund habe ich all die Jobs bekommen", verdeutlichte der 38-Jährige und schilderte: "Für mich ging es eher darum, zeitgemäß auszusehen."

Anzeige

Getty Images Schauspieler Jamie Dornan im Oktober 2006 in New York City

Anzeige

Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Dornan im September 2019 in Toronto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de