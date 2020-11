Ist Stephanie Schmitz (26) nachtragend, was Jasmin Herrens (41) Aussage angeht? In der fünften Folge von Temptation Island V.I.P. war mal wieder Lagerfeuerzeit. Dort bekamen die Promi-Kandidaten zu sehen, was ihre besseren Hälften in den vorherigen Tagen so getrieben hatten. In Stephis Fall wurden ihre Szenen von Julian vorgespielt, in denen er über das Thema Familienplanung sinniert – sein größter Traum sei nämlich ein Kind. Seine Freundin hingegen kann sich das gar nicht vorstellen und deswegen kullerten bei ihr die Tränen. Jasmin erklärte im Anschluss, dass Stephi definitiv den falschen Partner habe, wenn ihre Vorstellungen da so auseinandergehen. Mit Promilflash sprach Ex-Love Island-Beauty Stephi nun darüber, ob sie deswegen sauer auf Willi Herrens (45) Ehefrau ist!

Im Promiflash-Interview stellte sie klar, dass jeder das Recht habe, seine Meinung zu äußern – so auch Jasmin. "Jedoch kann niemand anhand von einigen Ausschnitten auf dem Bildschirm wissen, wie Julians und meine Beziehung ist und wie innig wir in den letzten Jahren miteinander waren", machte die 26-Jährige deutlich. Grundsätzlich sei sie immer ein sehr straighter Mensch und wisse genau, was sie wolle.

Für Stephi wäre die ganze Situation am Lagerfeuer nur halb so wild gewesen, wenn ihr eine ganz bestimmte Szene von Julian nicht vorenthalten worden wäre: "Schade, dass dieser Ausschnitt, in dem Julian sagt, er würde für mich auf Kinder verzichten, mir in der Villa NICHT gezeigt wurde! Ich wurde zwei Wochen in dem Glauben gelassen, Julian hätte seine Meinung geändert und möchte vielleicht doch Kinder haben", berichtete sie empört. Die Zeit sei deswegen für sie wie ein "Horrorfilm" gewesen.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Giulia Siegel, Jasmin Herren, Roxy und Stephanie Schmitz bei "Temptation Island V.I.P"

Anzeige

TV NOW "Temptation Island V.I.P"-Teilnehmerin Stephanie Schmitz

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Jasmin und Willi Herren, Promipaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de