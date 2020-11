Was sagen die Fans zum Bauer sucht Frau-Abgang von Till Adam? In der vergangenen Folge musste der ehemalige Love Island-Kandidat die Kuppelshow verlassen: Pferdewirtin Denise wollte ihn nicht weiter kennenlernen und entschied sich dazu, die Hofwoche mit ihm abzubrechen. Stattdessen gab sie dem Zeitsoldaten Sascha die Gelegenheit, mit ihr fortan mehr Zweisamkeit zu genießen. Doch war mit Denise' Wahl zu rechnen?

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand 17. November 2020. 12:00 Uhr) geht hervor, dass 90,8 Prozent von insgesamt 1.020 Teilnehmern der Meinung sind, dass Denise' Entscheidung für Sascha und gegen Till vorhersehbar war. Lediglich 9,2 Prozent der Befragten stimmten für: "Das überrascht mich." Sie hätten erwartet, dass die Blondine Till näher kennenlernen will.

Dass Till bei Denise offenbar nicht besonders punkten konnte, wurde in den vergangenen Episoden zunehmend deutlicher. Die Bio-Bäuerin zweifelte immer wieder an den Absichten des Bademeisters, da er zuvor schon an drei anderen Datingshows teilgenommen hatte. Zudem schlug er sich bei der Hofarbeit nicht besonders gut und zeigte in Denise' Augen auch zu wenig Initiative. Obwohl sie ihn daraufhin zur Rede stellte, änderte sich an seinem Verhalten kaum etwas.

