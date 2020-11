Ekaterina Leonova (33) und Co. lassen sich die Laune von der aktuellen Situation in Deutschland nicht vermiesen. Sowieso ist die einstige Let's Dance-Profitänzerin dafür bekannt, auf ihrem Social-Media-Account stets gute Laune zu versprühen. Negative Vibes gibt es auf Ekats Seite nicht. Was nun für besonders ausgelassene Stimmung sorgte: Die Sportlerin traf sich mit ihrer ehemaligen Show-Kollegin Christina Luft (30), deren Schatz Luca Hänni (26) und ihrer Cousine Maria zu einem lustigen Spieleabend.

"Ein wunderschöner Abend mit den wunderschönen Menschen. Die Freundschaft kennt keine Grenzen und hat eine besondere Magie, die guten Zeiten noch besser zu machen und die schlechten Zeiten vergessen zu lassen", schrieb Ekaterina auf Instagram und postete dazu zwei Bilder, die die Vierer-Clique strahlend und super drauf zeigen.

Den Abend verbrachte das Quartett mit der ein oder anderen Runde Mario Kart. Die stolze Gewinnerin: Ekaterina. Der Verlierer musste übrigens die Fenster im Hause Leonova putzen. Wen dieses Schicksal traf, behielt die Truppe allerdings für sich.

Instagram / ekatleonova Tänzerin Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Maria, Ekaterina Leonova, Christina Luft und Luca Hänni

Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova im "Let's Dance"-Finale 2017

