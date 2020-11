Die Fans erkennen Khloé Kardashian (36) nicht wieder! Aktuell muss der Reality-TV-Star im Netz viel Kritik einstecken. Der Schwester von Kim Kardashian (40) wird vorgeworfen, sich inzwischen so vielen Schönheitsoperationen unterzogen zu haben, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennen würde. Und die Gerüchte um die vermeintlichen Beauty-OPs reißen nicht ab, denn jetzt sorgen aktuelle Aufnahmen von Khloé erneut für Aufsehen. Ihre Community ist sich sicher: Khloé hat sich ihr Kinn operieren lassen!

Anlässlich der People’s Choice Awards hielt Khloé eine Rede auf Twitter, doch die Zuschauer interessierte offenbar nur das Aussehen der 36-Jährigen. Schnell machten Spekulationen die Runde, dass sich die Unternehmerin für ein spitzeres Kinn unters Messer gelegt haben soll. Auch die Nase des "Keeping Up With The Kardashians"-Stars soll wesentlich schmaler aussehen. "Ich weiß nicht, wer diese Person ist, aber es ist ganz sicher nicht Khloé Kardashian!", stellte ein entsetzter User fest.

Andere wiederum setzten sich für die Brünette ein. Es sei ihr Körper und sie müsse sich wohlfühlen, lautete der Tenor der Kommentare. "Khloé hat nie besser ausgesehen, sie ist so eine schöne Frau. Lasst sie in Ruhe!", ergriff ein anderer Fan Partei für sein Idol. Währenddessen hält Khloé offenbar nicht viel von den Vorwürfen. Ihre optischen Veränderungen seien lediglich auf ihr Fitnessprogramm und Make-up zurückzuführen, macht sie immer wieder deutlich.

Anzeige

Twitter / khloekardashian Khloé Kardashians im November 2020

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian im Jahr 2008

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei der "Good American"-Eröffnung 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de