Andrej Mangold (33) zeigte sich am Mittwochabend ziemlich vertraut mit einer Frau. Nach der Trennung von Jennifer Lange (27) war es kurze Zeit wieder still um den ehemaligen Bachelor geworden – doch den gestrigen Tag ließ er zusammen mit Freunden ausklingen. Beim gemeinsamen Kochen war überraschenderweise auch Sängerin Lafee (29) mit von der Partie. Dabei ist die Musikerin doch eigentlich eine Freundin von Andrejs Ex!

Jenny wird die zwei vermutlich miteinander bekannt gemacht haben – zumindest schlossen die beiden Frauen im vergangenen Jahr Freundschaft. Auf Instagram erzählte Jenny ihren Fans im November 2019 von einer Veranstaltung in Spanien – dort habe sie die Musikerin direkt ins Herz geschlossen. "Ich hätte auch nicht erwartet, auf so wundervolle Menschen zu treffen, mit denen man unfassbar viel lachen und Spaß haben kann", schrieb sie damals auf ihrem Kanal.

Ob die Zumba-Lehrerin und die Künstlerin immer noch befreundet sind – oder Lafee lediglich Kontakt zu Andrej hat, ist nicht bekannt. Zumindest zeigten sich die beiden Frauen in den vergangenen Wochen nicht zusammen im Netz. Denkt ihr, dass Lafee sowohl mit Andrej als auch mit seiner Ex befreundet ist? Stimmt ab!

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image LaFee, Musikerin

Instagram / agentlange, Instagram / evanthiabenetatou Jennifer Lange und Eva Benetatou

