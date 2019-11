Jennifer Lange (26) hat es gut. Nicht nur, dass die Beauty bei Der Bachelor ihren Traumprinzen gefunden hat. Die Bremerin ist gut ein Jahr nach den Dreharbeiten für die Kuppelshow noch mit dem TV-Rosenkavalier Andrej Mangold (32) zusammen. Zudem machte die Brünette mit ihrem Job als Zumba-Trainerin auch ihr Hobby zum Beruf und verdient sich als erfolgreiche Influencerin noch etwas dazu. Das hat auch zur Folge, dass sie auf schöne Events eingeladen wird. Und genau dort freundete sich Jenny nun mit niemand Geringerem als LaFee (28) an.

Auf Instagram schwärmte die 26-Jährige von ihrer einwöchigen Reise nach Spanien. Die Golfveranstaltung habe ihr nicht nur sonderlich viel Freude bereitet, sondern habe eine weitere positive Überraschung in petto gehabt. "Ich hätte auch nicht erwartet, auf so wundervolle Menschen zu treffen, mit denen man unfassbar viel lachen und Spaß haben kann", schrieb die Sportlerin zu einem Posting, das sie zusammen mit der Sängerin in einer innigen Umarmung zeigt. LaFee werde sie sicherlich schon am ersten Tag nach ihrer Ankunft in der Heimat vermissen, meinte sie.

Doch allzu viel Sehnsucht nach ihrer neuen Freundin muss Jenny nicht haben. "Das Geile ist, diese Menschen wohnen endlich mal nicht am A**** von Deutschland", fügte sie in ihrem Web-Beitrag hinzu. Die Musikerin lebt nämlich in Köln und der Reality-Star in der Nachbarstadt Bonn.

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange beim Golfen

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Netz-Star

