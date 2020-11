Ob diese Kandidatin Giulia Siegel (46) gefährlich werden könnte? Die DJane und ihr Partner Ludwig Heer (39) sind aktuell in dem Format Temptation Island V.I.P. zu sehen – dort unterziehen sie sich dem ultimativen Treuetest. Bislang konnte Ludwig den Verführerinnen weitestgehend widerstehen – zu Lina Kottutz scheint der Koch allerdings eine engere Bindung aufzubauen. Giulia hat Promiflash verraten, ob sie Lina als Bedrohung wahrnimmt!

Der Gastronom und der Rotschopf kamen sich bei einer wilden Gokart-Fahrt näher – für Giulia kein großes Ding, wie sie gegenüber Promiflash behauptet. Sie selbst ließe sich nicht unbedingt für spannungsgeladene Aktionen begeistern – daher sei es völlig in Ordnung für sie, dass Ludwig mit anderen Frauen abenteuerliche Unternehmungen mache. "Ludwig liebt Action und ich habe ihm von Anfang an gesagt: 'Such dir zwei Kumpels da drinnen, mit denen du Spaß haben kannst – such dir Vertraute'", führt die Blondine aus. So sehe sie auch die Beziehung zwischen Ludwig und der Reality-TV-Teilnehmerin: "Mit Lina hatte er Action und Spaß. Mehr war es auch nicht", stellt Giulia klar.

Überhaupt sei die 46-Jährige der Influencerin gegenüber nicht negativ eingestellt – Giulia selbst sei von Natur aus rothaarig, daher könne sie Frauen mit dieser Haarfarbe gut verstehen: "Sie ist auf jeden Fall sympathisch", findet das Model.

privat Ludwig Heer und Giulia Siegel

Instagram / linakottutz Ludwig Heer und Lina Kottutz

Instagram / linakottutz Lina Kottutz, Influencerin

