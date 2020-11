Kylie Jenner (23) zeigt, was sie hat – oder eher, was sie sich gekauft hat! Die US-amerikanische Keeping Up With the Kardashians-Bekanntheit schaffte es mithilfe ihrer eigenen Make-up-Firma schon in jungen Jahren zur Selfmade-Milliardärin. Egal, ob kostspielige Designermode, hochpreisige Immobilien oder Reisen in exotische Länder – die Halbschwester von Kim Kardashian (40) präsentiert ihr luxuriöses Leben nur allzu gerne in den sozialen Medien. Doch jetzt übertraf sich die hübsche Brünette mal wieder selbst: Kylie warf sich vor einem unsagbar teuren Luxus-Auto in sexy Posen!

Auf Instagram teilte Kylie jetzt mehrere Schnappschüsse, die sie vor dem hochpreisigen Gefährt zeigen: In einem knappen Wickeltop, einer High-Waist-Jeans und weißen Sneakern posiert die 23-Jährige vor ihrem Bugatti Chiron. Und der Gegenwert dieses Sportwagens hat es in sich: Der Neupreis eines vergleichbaren Modells der Autofirma liegt bei rund 3,15 Millionen Euro.

Ihre Fans ließen sich von dem luxuriösen Vehikel aber keinesfalls ablenken, denn sie hatten nur Augen für Kylie: In der Kommentarspalte ihres Idols hinterließen die Follower nicht nur unzählige Herz- und Flammen-Emojis, sondern auch etliche Komplimente. "Du bist echt perfekt" oder auch "Wunderschön", ließen beispielsweise zwei User auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kylie Jenner

