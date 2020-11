Kelsey Parker verrät neue Details zur Krebserkrankung ihres Mannes! Ende Oktober gab der The Wanted-Sänger Tom Parker (32) bekannt, dass bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert wurde und er sich bereits in Behandlung befinde. Für seine Familie kam das völlig überraschend: Kelsey hatte zunächst gedacht, dass es sich bei seinen gesundheitlichen Problemen um eine Männergrippe handele. Nun erinnert sie sich an die Zeit zurück, in der sich die Krankheit bei ihrem Mann das erste Mal bemerkbar machte und offenbart: Tom hatte sogar einen Anfall vor seiner Tochter!

In der britischen TV-Show Loose Women erklärte Kelsey: "Wir glauben, dass Tom den ersten Anfall im Juli hatte. Ich war damals nicht in der Nähe, also rief Tom mich an und erzählte: 'Ich fühle mich wirklich nicht gut, Kels. Es ist etwas passiert.'" Als sie genauer nachfragte, habe ihr Tom erzählt, dass er nicht genau wisse, was vorgefallen sei. Dass es sich dabei um einen Anfall handelte, habe das Paar erst sechs Wochen später im Familienurlaub mit seiner gemeinsamen Tochter Aurelia (1) festgestellt. "Ich ging mit Aurelia nach oben zu Tom ins Bett. Wir unterhielten uns und hatten ein normales Gespräch, und dann sagte er: 'Kels, mir ist heiß, meine Hände schwitzen'", schilderte die Blondine weiter. Nur eine Minute später habe er dann wieder einen Anfall erlitten – vor den Augen seiner Tochter.

Doch glücklicherweise war Kelsey in dieser Situation nicht allein. Auch ihr Stiefvater und ihre Tante waren vor Ort und konnten das Ganze unter Kontrolle bringen, sodass Kelsey Zeit hatte, Aurelia aus dem Raum zu holen. "Es war für alle einfach überwältigend traumatisch", fasste die Blondine abschließend zusammen.

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Kelsey und Tom Parker im August 2020

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Kelsey Hardwick, Tom Parker und ihre gemeinsame Tochter

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihrer Tochter Aurelia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de