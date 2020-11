Tom Beck (42) gewann die zweite Staffel von The Masked Singer: Deswegen durfte er beim Finale am Dienstag als Gast-Mitglied des Rateteams mitmachen. Der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller hatte sich auch im Vorfeld mit den kursierenden Gerüchten beschäftigt. So vermuteten einige Zuschauer hinter dem Skelett-Kostüm nicht Sarah Lombardi (28), sondern Ex-Monrose-Mitglied Mandy Capristo (30). Um der Sache auf den Grund zu gehen, kontaktierte er eine ganz besondere Person aus Mandys Vergangenheit.

Als er im Showfinale zusammen mit seinen Ratekollegen Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) alle Möglichkeiten, wer hinter dem Skelett stecken könnte, durchging, sagte er: "Ich habe Senna angerufen, die mit ihr in der Monrose-Band war, und sie hat gesagt: 'Nee, das ist nicht Mandy.'" Daraufhin fragte Bülent nach, ob sich Senna und Mandy überhaupt noch gut verstehen würden. Darüber war sich Tom nicht ganz sicher.

Tatsächlich scheinen sich Mandy und Senna schon länger nicht mehr so gut zu verstehen. Im Promiflash-Interview verriet die "Fuckboy"-Interpretin, dass sie seit Längerem keinen Kontakt mehr zueinander hätten.

Anzeige

Getty Images Senna Gammour, Musikerin

Anzeige

Instagram / mandycapristo Sängerin Mandy Capristo

Anzeige

Getty Images Schauspieler Tom Beck

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Tom bei Senna wegen Mandy nachgefragt hat? Ist doch eine gute Idee! Fand ich bisschen daneben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de