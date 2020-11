Auf diesen Moment mussten Michael Wendlers (48) Fans lange warten! In den vergangenen Wochen sorgte der Schlagerstar für reichlich Negativschlagzeilen: So gab er nicht nur seinen Platz in der DSDS-Jury auf, sondern wetterte auch gegen die Maßnahmen, die aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ergriffen wurden. Nach dem Eklat war der Musiker größtenteils nur noch auf Telegram unterwegs. Auf seinem Instagram-Profil folgten hingegen keinerlei neue Posts – bis jetzt: Der Wendler teilte ein neues Paarbild mit seiner Laura (20)!

Ein gemeinsames Bild vom Ehepaar Wendler gab es zuletzt Ende Oktober – jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Via Instagram veröffentlichte Micha vor wenigen Minuten einen romantischen Schnappschuss mit seiner Gattin. Total verliebt schmiegen sich die beiden aneinander, während Laura bereits ihre Augen geschlossen hat und offensichtlich auf einen leidenschaftlichen Schmatzer ihres Liebsten wartet. Zu der neuen Aufnahme hat der "Egal"-Interpret allerdings nur wenig zu sagen: Er versieht das Bild lediglich mit einem roten Herz-Emoji. Die Meinung seiner Follower scheint ihn hingegen weniger zu interessieren – die Kommentarfunktion des Beitrags hat er deaktiviert.

Das Paarbild dürfte jedoch keine aktuelle Aufnahme sein. Bereits auf einem Turtel-Pic von Anfang August dieses Jahres trugen der Wendler und seine Laura die gleichen Outfits. Damals posierte das Pärchen vor einem romantischen Sonnenuntergang am Strand.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Realitystars

