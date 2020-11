Nach den Verlobungsgerüchten rund um Zac Efron (33) und Vanessa Valladares könnte jetzt schon wieder alles vorbei sein! Der Schauspieler und die australische Beauty sind erst seit diesem Juli ein Paar. Sie lernten sich in einem Café, in dem Vanessa als Kellnerin arbeitete, kennen und lieben. An Zacs Geburtstag im Oktober soll er dem aufstrebenden Model sogar schon einen Heiratsantrag gemacht haben. Doch nun scheint es plötzlich zwischen Zac und Vanessa zu kriseln!

Am Montag erschienen Bilder, auf denen Vanessa allein beim Bummeln ziemlich niedergeschlagen wirkte. Könnten diese Fotos Beweise für eine mögliche Trennung sein? Dazu kommt, dass Zac zuletzt für seinen neuen Film "Gold" nach Adelaide fliegen musste. Dabei soll er keine Sekunde gezögert haben, ins Flugzeug zu springen und seine Freundin in Byron Bay zurückzulassen. "Zac ist ein netter Typ und weiß, wie man flirtet. An Vanessas Stelle wäre ich nicht sehr froh, dass er in einem anderen Bundesstaat ist" , beteuerte ein Insider zudem gegenüber Women's Day. Außerdem soll er kaum noch über seine Freundin reden.

Dabei schien es zwischen den beiden zuletzt noch so gut zu laufen! Vanessa habe sich für Zacs 33. Geburtstag besonders viel Mühe gegeben und eine Überraschungsparty organisiert. Offenbar stand ein Kennenlernen mit Zacs Familie auch schon auf dem Plan, da ihm ihre Zustimmung sehr wichtig sei.

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Instagram / _is_ness Vanessa Valladares, Model

Netflix Zac Efron genießt die heißen Quellen in Island

