Wie ernst ist es nun bei Zac Efron (33) und seiner Vanessa? Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass der High School Musical-Star eine neue Frau an seiner Seite haben soll. Immer wieder wurde er mit Vanessa Valladares abgelichtet und kürzlich wurde sogar gemunkelt, dass er ihr die Frage der Fragen gestellt haben könnte. Ein Step Richtung ernste Beziehung fehlt aber wohl noch: Seine Herzdame soll bald erst Zacs Familie kennenlernen!

Ein Insider plauderte nun gegenüber Hollywood Life aus, dass der Schauspieler absolut verrückt nach der Australierin sein soll. Er liebe es, dass sie gerade nicht aus der Hollywood-Szene stammt und total bodenständig sei. Deshalb stünde schon bald auch der nächste Schritt an: "Zac kann es kaum abwarten, Vanessa seiner Familie persönlich in Amerika vorzustellen, weil ihm seine Familie die Welt bedeutet", verriet die Quelle. Er wisse zwar bereits, dass die Verwandtschaft seine neue Flamme lieben wird, dennoch: "Er möchte, dass sie sie wirklich treffen, weil ihm ihre Zustimmung alles bedeutet", hieß es in dem Zitat weiter.

In der Brünetten scheint Zac tatsächlich seine absolute Traumfrau gefunden zu haben: "Zac ist schon seit so langer Zeit ein Promi, dass seine Zeit mit Vanessa in Australien absolut frischen Wind in sein Leben bringt", machte der Informant deutlich. Er fühle sich bei ihr sicher und genieße jede Minute mit ihr: "Sie behandelt ihn wie einen normalen Menschen und sie lachen zusammen und lieben sich."

Anzeige

Instagram / _is_ness Vanessa Valladares im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Schauspieler Zac Efron

Anzeige

Instagram / _is_ness Vanessa Valladares

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de